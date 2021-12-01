إبراهيموفيتش: نصحت مبابي بالانتقال إلى مدريد.. وطلبت من باريس منعه

كشف النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، أنه نصح كيليان مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، وفي ذات الوقت طلب من نادي باريس سان جيرمان عدم بيعه.

وقال مهاجم ميلان البالغ من العمر "40 عاما" في مقابلة مع صحيفة " كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، يوم الأربعاء: نصحت الفرنسي مبابي بمغادرة باريس سان جيرمان، لأنه يحتاج إلى بيئة أكثر تنظيما، مثل بيئة ريال مدريد، لكن بعد ذلك طلبت من إدارة النادي عدم بيعه.

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وكشف إبراهيموفيتش أنه كان قريبا من الانتقال إلى نابولي، وذكر: عندما شاهدت فيلما وثائقيا عن ماردونا، قررت الذهاب إلى نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي، وتم إنجاز كل شيء مع الفريق لكن بعد ذلك أقيل المدرب كارلو أنشيلوتي، وتغير كل شيء، وسألت مينو رايولا، وكيل أعمالي، "ما هو أسوأ فريق يمكنني تغييره"، أجاب: خسر ميلان بالأمس 5-0، وقلت له دعنا نذهب إلى ميلان.

وتطرق الدولي السويدي إلى المشادة التي حدثت مع لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان في ديربي بكأس إيطاليا يناير الماضي، وأوضح: كنا زملاء في مانشستر يونايتد، لقد صدمني عندما هاجمني، لوكاكو لاعب مغرور وهو مقتنع بأنه بطل وأنه لاعب جيد جدا، لكنني لعبت على وتر حساس وذكرت له طقوسا تمارسها والدته لذلك فقد السيطرة.