بسبب ميسي.. مولر يتوعد برشلونة

أبدى توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عدم رضاه عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، متفوقا على زميله في الفريق روبرت ليفاندوفسكي.

وكشف الدولي الألماني عن غضبه بعد أن فشل زميله في الفريق ليفانوفسكي في الفوز بالكرة الذهبية، ووصفه عبر حسابه الشخصي على موقع "لينكد إن" بـخيبة الأمل، أوضح أن هذا الأمر يمنحه دافعا إضافيا لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة.

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وأضاف مولر: لقد كان شيئا مشابها لما حدث مع فرانك ريبيري في 2013، لدينا لاعبون رائعون في الدوري الألماني، ولكننا بحاجة للمزيد من النجاحات الدولية، وهذا أيضا دافع كبير بالنسبة لي لأبذل قصارى جهدي ومحاولة إعادة دوري أبطال أوروبا إلى ميونخ، وإظهار ذلك للعالم، والفرصة أمامنا لإثبات ذلك في مباراتنا المقبلة أمام برشلونة.

يشار إلى أن بايرن ميونخ يتصدر مجموعته وضمن التأهل إلى دور الـ 16، بينما سيحتاج برشلونة للفوز على الفريق البافاري في ميونخ إذا هزم بنفيكا البرتغالي دينامو كييف، حتى يتمكن النادي الكتالوني من بلوغ ثمن النهائي وليتجنب الدوري الأوروبي.