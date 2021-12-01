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بعد الكرة الذهبية السابعة.. رونالدو يظهر غضبه على ميسي

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ميسي مع الكرة الذهبية ورونالدو

بعد الكرة الذهبية السابعة.. رونالدو يظهر غضبه على ميسي

العربية. نت

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يرى كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أن غريمه التاريخي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لم يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة يوم الاثنين، وذلك عبر إشادته بمنشور انتقد حصول الأرجنتيني على الجائزة، وإضافة تعليق يدعم ذلك.

وواصل النجم الأرجنتيني تفوقه على رونالدو بعدما توج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، بفارق جائزتين عن الدولي البرتغالي، الذي فاز بها آخر مرة في 2018، إذ احتل كريستيانو المرتبة السادسة في قائمة ترتيب جائزة الكرة الذهبية، خلف ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو وكريم بنزيمة وأيضا نغولو كانتي، فيما وحقق النجم البرتغالي في الموسم الماضي كأس إيطاليا مع يوفنتوس قبل أن يغادر إلى مانشستر يونايتد في الصيف.

وبعد حصول ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على الجائزة، يوم الاثنين، قام حساب من معجبي رونالدو بإدراج جميع الإنجازات التي حققها البالغ من العمر "36 عاما" هذا الموسم، والتي تشمل تحطيم الرقم القياسي الدولي مع منتخب البرتغال.

المنشور الذي علق عليه رونالدو
المنشور الذي علق عليه رونالدو



وقال الحساب في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": سجل رونالدو 43 هدفا في العام، 6 أهداف في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا، جميعها حاسمة، بغض النظر عن عمره، يواصل صنع المعجزات وهو الرجل الأكثر إبهارا في العالم، وما زالوا يضعونه في المركز السادس، هل تعتقد حقا أن 5 لاعبين تفوقوا عليه هذا العام؟ أبدا.

وأضاف الحساب: لكي يفوز كرستيانو بهذه الجائزة، يجب أن يكون الأفضل بنسبة 300%، أما مع ميسي، العكس هو صحيح، يمكنه القيام بموسم متوسط المستوى، وسيجدون دائما طريقه لتفضيله ومنحه الجائزة، قبل أن يعلق مهاجم مانشستر يونايتد على المنشور بـ: حقائق.

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