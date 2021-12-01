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بيكيه: ميسي رحل مع عائلته إلى باريس.. وتركني بمفردي

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بيكيه مع ميسي وأطفال الأخير في مناسبة سابقة

بيكيه: ميسي رحل مع عائلته إلى باريس.. وتركني بمفردي

العربية.نت

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اعترف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني أن رحيل ليونيل ميسي من فريقه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مطلع الموسم الجاري كان صعباً عليه من الناحيتين "الرياضية والشخصية".

وانتقل ميسي شهر أغسطس الماضي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعدما أمضى 17 عاماً كلاعب في صفوف فريق برشلونة الأول وقبلها في أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة.


وقال بيكيه في تصريحات لبرنامج " الهورميغويرو" التلفزيوني في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء: كان الأمر صعباً بالنسبة لي من الناحية الرياضية والشخصية، وإضافة إلى ذلك لم تسر الأمور مع الفريق بشكل جيد مطلع الموسم.

وواصل: عندما أقول أن الأمر صعب علي، وذلك لأننا لعبنا معاً منذ كنا بعمر 14 عاماً، واليوم يذهب إلى بلد جديد وثقافة أخرى، إنه أمر صعب بالنسبة لليو، وهو ما حدث لي عندما انتقلت وأنا صغير إلى مانشستر يونايتد، واليوم ذهب هو وعائلته، وأنا ذهبت بمفردي، فالأمر صعب.

وزاد: أنا سعيد للغاية بعدما فاز بالكرة الذهبية السابعة لأنه أفضل لاعب عرفته كرة القدم على الإطلاق.

وعن تعيين زميله وصديقه تشافي هيرنانديز مدرباً للفريق، أجاب: يضع تشافي ضغطاً إضافياً علي، ولا أريد أن أخذله، لأنه من الناحية الأخلاقية يجب أن أقدم له أفضل ما لدي.

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