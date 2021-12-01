دورتموند يلغي بيع تذاكر مباراة بايرن

ألغى نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء، التذاكر التي كان باعها للقاء القمة بينه وبين بايرن ميونخ بسبب التخوف من قيود كورونا.

وقال النادي إنه ألغى التذاكر لأنه يتوقع أن تقرر حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا في الأيام المقبلة تخفيض كثافة الحضور في الملاعب بسبب كورونا.

مادة اعلانية

وكان دورتموند باع كل التذاكر (67 ألف تذكرة) التي خصصها لمباراة السبت القادم بناء على المرسوم الحالي الصادر من الولاية للحماية من كورونا وسيستعيد مشترو التذاكر قيمة ما دفعوه.

وأضاف النادي في بيانه: بمجرد أن يتم اتخاذ القرار السياسي بشأن معدلات الإشغال في الاستادات في الفترة المقبلة وبمجرد توافر معلومات موثوقة لدينا في هذا الشأن، سنعلن عن الحجز المسبق الجديد.