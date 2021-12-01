عملية جراحية لسيرجي روبيرتو.. وتوقعات بغيابه 4 أشهر

يخضع الإسباني الدولي سيرجي روبيرتو لاعب وسط برشلونة لعملية جراحية في فخذه في الأيام المقبلة، كما أعلن النادي الكاتالوني الأربعاء.

وأشار النادي إلى أن العملية الجراحية ستجرى في توركو الفنلندية بإدارة الطبيب لاسي ليمباينن وإشراف الجهاز الطبي في برشلونة.

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وبحسب وسائل الإعلام الكاتالونية، فإن اللاعب قد يغيب عن الملاعب لفترة أربعة أشهر، في حين أشار النادي بأنه سيصدر بيانا طبيا على إثر خضوع اللاعب للعملية الجراحية.

وخاض سيرجي روبيرتو، أحد أربعة نواب لقائد برشلونة، 12 مباراة هذا الموسم (9 في الدوري المحلي و3 في دوري الأبطال) وسجّل هدفين.

وكان سيرجي روبيرتو يخضع لعلاج من أجل التعافي من تمدّد عضلي في فخذه الأيمن تعرّض له أواخر أكتوبر 2021، وعاود التدريبات الجماعية أخيراً، لكنه كان ضحية الإصابة مجددا.

وغاب سيرجي عن 37 مباراة الموسم الماضي أيضاً بسبب إصابات متكررة وغاب أسبوعين قبل انطلاق الموسم الحالي لإصابة في أضلاعه.