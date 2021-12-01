.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مدافع أرسنال يشتبك مع لصوص

  • الخط
مدافع أرسنال وصورة متداولة من محاولة سرقته

مدافع أرسنال يشتبك مع لصوص

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تصدى غابرييل، مدافع فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، للصوص لدى محاولتهم سرقة سيارته.

كان غابرييل "23 عاما" قد عاد لتوه لمنزله في منطقة بارنت، الواقعة شمال العاصمة البريطانية لندن، عندما اقترب منه ثلاثة رجال، عندما نزل من سيارته في 20 أغسطس الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) يوم الأربعاء.

كان أحد المهاجمين، ويدعى عبدي موسى "26 عاما" مسلحا بمضرب بيسبول، وطلب الرجال من غابرييل إعطاءهم مفاتيح سيارته، وهو ما رفضه اللاعب البرازيلي.

تم الآن نشر لقطات مصورة للحادث والتي أظهرت الصراع الذي أعقب ذلك بين غابرييل أثناء تصديه لمهاجميه، الذين هربوا بمفاتيحه، لكنهم تركوا السيارة في المرآب.

وتم القبض على موسى في وقت لاحق، وتم سجنه بموجب حكم اصدرته محكمة (هارو كراون) الشهر الماضي لمدة خمس سنوات بعد اعترافه بالسرقة وحيازة سلاح هجومي.

وفي تعليقه على الحادث، قال الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، إنه يتعين عليك منح الفضل لغابرييل.

وأضاف أرتيتا: أظهر جابي الكثير من الشخصية، كما ترى رد الفعل الذي قام به على الفور. الفضل يعود له. بعد ذلك كان بخير. لقد شعر بالصدمة ومن الواضح أنه أراد تغيير بعض الأشياء في حياته للتأكد من أن ذلك لن يحدث مرة أخرى.

وكشف أرتيتا أن أرسنال دعم غابرييل في أعقاب محاولة السرقة، حيث قال: قدم له النادي كل الدعم الذي كان يحتاجه لمحاولة مساعدته على نسيان الوضع والتعلم منه والمضي قدما.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها لاعب من أرسنال لمواجهة لصوص، حيث حاول رجلان مسلحان سرقة ساعات باهظة الثمن من المدافع سياد كولاسيناك ولاعب الوسط مسعود أوزيل عام 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره! شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره!
تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها
الأكثر قراءة
مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا
مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون
جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟! جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟!
اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر
بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض! بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض!
الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
اكتشف المزيد