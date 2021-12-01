مدافع أرسنال يشتبك مع لصوص

تصدى غابرييل، مدافع فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، للصوص لدى محاولتهم سرقة سيارته.

كان غابرييل "23 عاما" قد عاد لتوه لمنزله في منطقة بارنت، الواقعة شمال العاصمة البريطانية لندن، عندما اقترب منه ثلاثة رجال، عندما نزل من سيارته في 20 أغسطس الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) يوم الأربعاء.

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كان أحد المهاجمين، ويدعى عبدي موسى "26 عاما" مسلحا بمضرب بيسبول، وطلب الرجال من غابرييل إعطاءهم مفاتيح سيارته، وهو ما رفضه اللاعب البرازيلي.

تم الآن نشر لقطات مصورة للحادث والتي أظهرت الصراع الذي أعقب ذلك بين غابرييل أثناء تصديه لمهاجميه، الذين هربوا بمفاتيحه، لكنهم تركوا السيارة في المرآب.

وتم القبض على موسى في وقت لاحق، وتم سجنه بموجب حكم اصدرته محكمة (هارو كراون) الشهر الماضي لمدة خمس سنوات بعد اعترافه بالسرقة وحيازة سلاح هجومي.

وفي تعليقه على الحادث، قال الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، إنه يتعين عليك منح الفضل لغابرييل.

وأضاف أرتيتا: أظهر جابي الكثير من الشخصية، كما ترى رد الفعل الذي قام به على الفور. الفضل يعود له. بعد ذلك كان بخير. لقد شعر بالصدمة ومن الواضح أنه أراد تغيير بعض الأشياء في حياته للتأكد من أن ذلك لن يحدث مرة أخرى.

وكشف أرتيتا أن أرسنال دعم غابرييل في أعقاب محاولة السرقة، حيث قال: قدم له النادي كل الدعم الذي كان يحتاجه لمحاولة مساعدته على نسيان الوضع والتعلم منه والمضي قدما.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها لاعب من أرسنال لمواجهة لصوص، حيث حاول رجلان مسلحان سرقة ساعات باهظة الثمن من المدافع سياد كولاسيناك ولاعب الوسط مسعود أوزيل عام 2019.