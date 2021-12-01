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نورويتش يتعادل مع نيوكاسل ويحرمه من الفوز الأول

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من لقاء نيوكاسل ونورويتش

نورويتش يتعادل مع نيوكاسل ويحرمه من الفوز الأول

لندن - د ب أ

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حرم نورويتش سيتي مضيفه نيوكاسل يونايتد من تحقيق الفوز الأول له في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وأجبره على التعادل 1 - 1، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة 14 من المسابقة.

ولم يحقق نيوكاسل أي فوز في الموسم الحالي بعد مرور 14 مرحلة، ليحتل المركز العشرين والأخير برصيد سبع نقاط، فيما رفع نورويتش سيتي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن عشر.

وكان نيوكاسل في طريقه لتحقيق الفوز الأول في الموسم الجاري، بعدما سجل له كالوم ويلسون الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 61، غير أن الفنلندي تيمو بوكي سجل هدف التعادل لنورويتش في الدقيقة 79.

وكان نيوكاسل قد أكمل المباراة بعشر لاعبين بعد طرد مدافعه كيران كلارك منذ الدقيقة العاشرة بعد تدخل على تيمو بوكي مهاجم نورويتش.

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