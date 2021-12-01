يوفنتوس يعود إلى الانتصارات في الدوري الإيطالي

عاد فريق يوفنتوس لطريق الانتصارات بتغلبه على ساليرنيتانا 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أتالانتا على فينيزيا 4 - صفر، وفيورنتينا على سامبدوريا 3 - 1 وتعادل هيلاس فيرونا مع كالياري سلبيا.

وسجل هدفي يوفنتوس باولو ديبالا وألفارو موراتا في الدقيقتين 21 و70.

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وخسر يوفنتوس في الجولة الماضية أمام أتالانتا بهدف نظيف يوم السبت الماضي، قبل أن يفوز اليوم ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند ثماني نقاط في المركز العشرين الأخير.