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ليس إنتر.. إريكسن يعود ويتدرب مع ناديه السابق

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إريكسن الدنمارك
لقطة سقوط إريكسن

ليس إنتر.. إريكسن يعود ويتدرب مع ناديه السابق

كوبنهاغن - رويترز

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قال متحدث باسم نادي أودنسه يوم الخميس إن الدنمركي كريستيان إريكسن لاعب وسط إنتر ميلان بدأ التدرب مع ناديه السابق في الدنمرك بعد انتهاء برنامج إعادة التأهيل عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال بطولة أوروبا لكرة القدم.

ولم يلعب إريكسن البالغ عمره "29 عاما" منذ سقوطه في الملعب في المباراة الافتتاحية للدنمرك خلال الخسارة 1-صفر أمام فنلندا في 12 يونيو الماضي.

لكنه تعافى عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وقال المتحدث لـ"رويترز": تواصل إريكسن معنا وبدأ يتدرب بمفرده، إنه أمر طبيعي حيث لعب لنادي أودنسه في فئات الشباب ويعيش بالقرب من النادي. نحن سعداء بتوفير مكان لتدريبات إريكسن.

ولعب إريكسن مع نادي أودنسه قبل الانضمام إلى أياكس أمستردام في 2008 حيث أصبح وقتها أيضا لاعبا دوليا. وانتقل إلى توتنهام في 2013 وشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 وبعدها وقع لنادي إنتر ميلان العام الماضي.

وفي أغسطس الماضي قال فرانشيسكو براكونارو عضو اللجنة الفنية والعلمية في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إنه لن يسمح لإريكسن باللعب في إيطاليا قبل إزالة جهاز تنظيم ضربات القلب.

وقال إنتر ميلان في أكتوبر: بالنسبة لحقوق تسجيل اللاعب إريكسن تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال بطولة أوروبا في يونيو 2021 فرضت السلطات الطبية الإيطالية على اللاعب حظر ممارسة الأنشطة الرياضية خلال الموسم الحالي.

وأضاف البيان: ورغم أن اللاعب لا تتوفر لديه شروط اللياقة المطلوبة لممارسة النشاط الرياضي في إيطاليا فإنه ربما يتمكن من تحقيق ذلك في دول أخرى حيث يستطيع ممارسة الأنشطة التنافسية.

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