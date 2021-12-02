توخيل يعترف: نحن فريق محظوظ

اعترف توماس توخيل مدرب تشيلسي أن فريقه كان محظوظا بالفوز 2-1 على مضيفه واتفورد والحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

وبعد إدخال ستة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع الحالي افتقر تشيلسي للإيقاع لكنه انتصر بهدفي ميسون ماونت وحكيم زياش.

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وجاء الهدفان بعد هجمتين بعمل جماعي غير أن واتفورد كان يمكنه الخروج بالتعادل على الأقل بسهولة.

وقال توخيل: كنا محظوظين. يجب علينا الاعتراف بذلك. لم نصل إلى مستوانا. لم نكن مستعدين لهذه المباراة. اللوم يقع على عاتقنا. لم نقاتل. تحسن الوضع في الشوط الثاني. منحنا المنافس العديد من الفرص في الشوط الأول ولم نصنع القدر الكافي. حصلنا على فرصتين ونجحنا في التسجيل منهما. كنا محظوظين بخطف الفوز.

وتقبل توخيل أن اللوم يقع على عاتقه في نهج الفريق.

وأضاف: شعرنا أننا غير مستعدين للتمريرات الطويلة والضغط. عندما استحوذنا على الكرة لم نعرف كيفية الهروب من الضغط. عانينا من مشاكل على الجانبين الفردي والجماعي. لم نلعب بصلابة وبدا أننا بعيدون تماما عن السيطرة على المباراة.

وعندما تهدأ الأمور ربما سيرى توخيل أن فوز الأربعاء كان مهما لمواصلة التفوق على مانشستر سيتي وليفربول في سباق المنافسة على اللقب.

وقال توخيل: نحن بحاجة للعديد من النقاط لو أردنا البقاء في صراع المنافسة على اللقب. خسرنا نقطتين أمام بيرنلي ثم مانشستر يونايتد. خطفنا نقطتين على الأقل وربما ثلاث نقاط اليوم. واتفورد استحق المزيد.

وينتظر تشيلسي مباراة صعبة أخرى ضد وست هام يونايتد يوم السبت وسيشعر توخيل بالقلق بعد غياب ريس جيمس عن مواجهة واتفورد للإصابة.

وتابع المدرب الألماني: لا يمكنني الحديث اليوم. بالأمس كان يشعر بألم شديد ولم يسافر معنا. لديه إصابة في الكاحل.