صلاح يجرد تييري هنري من رقم مميز

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تألقه وكسر الأرقام القياسية، بعدما تفوق على الفرنسي تييري هنري، المهاجم السابق لأرسنال.

وبعد مرور 14 جولة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحرز صلاح 13 هدفا ولعب 8 تمريرات حاسمة، ووصل تأثيره إلى 21 هدفا في الأهداف الـ 43 التي سجلها ليفربول في المسابقة.

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ولم يسبق لأي لاعب أن حقق الرقم الذي وصل إليه النجم المصري، الذي تفوق على تييري هنري، بعدما نجح المهاجم السابق لفرنسا بالمساهمة في 20 هدفا خلال أول 14 مباراة لأرسنال في موسم 2004-2005، حيث سجل 11 هدفا وصنع 8 لزملائه في الفريق.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول، يوم الأربعاء، إلى تحقيق الفوز على إيفرتون بنتيجة 4-1 في ديربي الميرسيسايد، ونجح في وضع بصمته عبر تسجيل هدفين كانا مفتاح الفريق "الأحمر" للانتصار والاستمرار في ملاحقة تشيلسي ومانشستر سيتي.

ويتطلع لاعب ليفربول إلى تجاوز مجموع أهداف هنري الذي سجل 175 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك صلاح 108 أهداف في رصيده، مع تبقي 18 شهرا على انتهاء عقده مع ليفربول.