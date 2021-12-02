غوارديولا يكيل المديح للاعبه

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه سيواصل الضغط في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الصعب 2-1 على أستون فيلا يوم الأربعاء ليواصل مطاردة تشيلسي.

وأبلغ غوارديولا خدمة "أمازون برايم" بعدما بقي فريقه متأخرا بنقطة واحدة عن تشيلسي بفضل هدفي البرتغاليين روبن دياز وبرناردو سيلفا نحن على قدر التحديات.

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وكال غوارديولا، الذي احتفل بالفوز 150 في 204 مباريات في الدوري مع سيتي، المديح لفريقه بعدما صمد أمام محاولات أستون فيلا في الشوط الثاني بعد تقليص أولي واتكينز الفارق.

كما مدح المدرب الإسباني دياز وسيلفا وتمنى عودة العديد من لاعبيه المصابين في القريب العاجل.

وقال غوارديولا: قدمنا مباراة رائعة. مباراة صعبة وكنا على دراية بذلك. أتفهم السبب. خاصة بعد اهتزاز شباكنا مبكرا في الشوط الثاني وطريقة رد فعلنا. لعبنا بشكل جيد حقا. سيلفا أحرز هدفا مذهلا. إنه لاعب رائع. روبن يملك شخصية جيدة وأحرز هدفا جيدا.

وأضاف: أتمنى استعادة اللاعبين المصابين قريبا. الطبيب أبلغني بعدم قدرة ‭‬هذا اللاعب وهذا اللاعب على السفر، وقلت '‬حسنا'‬. افتقرنا للإيمان بإمكاناتنا في البداية.

وتابع: هذا يعود لامتلاك أستون فيلا للاعبين رائعين ومدرب كبير. تعثرنا واهتزت شباكنا. لا يمكنني طلب المزيد بعد رد فعل فريقي.