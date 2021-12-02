كاريك رداً على انتقاد رونالدو: هذه خرافة

قال مايكل كاريك الذي يقود مؤقتا تدريب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجم فريقه كريستيانو رونالدو قادر على اللعب بأي طريقة، وإنه يتوقع أن يواصل تألقه وإحراز المزيد من الأهداف تحت قيادة المدرب المؤقت الجديد للنادي رالف رانغنيك.

وسيتولى رانغنيك فعليا قيادة الجهاز الفني لمانشستر يونايتد بعد حصوله على تأشيرة العمل وهو يفضل اللعب بأسلوب الضغط العالي عند فقدان السيطرة على الكرة بهدف الاستحواذ على الكرة من جديد بأسرع ما يمكن.

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وقال كاريك الذي يتوقع أن يستمر في قيادة الفريق عندما يواجه أرسنال في وقت لاحق من اليوم الخميس إن رونالدو (36 عاما) يملك جميع القدرات والمهارات التي تمكنه من التكيف مع أي أسلوب لعب يطبقه رانغنيك.

وعن عدم قدرة رونالدو على اللعب بأسلوب الضغط العالي قال كاريك عن ذلك: هذه ربما تكون خرافة. لقد سبق له اللعب مع أكثر من فريق طوال سنوات ونجح في اللعب بطرق مختلفة كثيرة.

وأضاف كاريك: لقد استمر في إحراز الأهداف مع كل فريق لعب له وأنا على ثقة بأنه سيستمر في التهديف. ولا أشك في ذلك.

ورونالدو هو هداف يونايتد في الموسم الحالي برصيد 10 أهداف أحرزها في 15 مباراة في جميع المنافسات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 10 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بعد حصوله على نقطة واحدة في أخر ثلاث مباريات بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد فوزه في أربع من أخر خمس مباريات.