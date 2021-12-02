كونتي: قيادة توتنهام التحدي الأكبر في مسيرتي

كشف أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير أن قيادة الجهاز الفني للنادي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هو التحدي الأكبر الذي يواجهه طوال مسيرته حتى الآن وإن النادي يدفع حاليا ثمن سماحه بتراجع مستواه على مدار سنوات.

وفاز توتنهام مرتين في آخر أربع مباريات لعبها في جميع المنافسات منذ تولي كونتي تدريبه في الشهر الماضي وحاليا يحتل المركز التاسع بين فرق الدوري المحلي الممتاز.

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ومني توتنهام بهزيمة مخجلة 2-1 أمام مورا السلوفيني في دوري المؤتمر الأوروبي الأسبوع الماضي أيضا.

وتوج كونتي بثلاثة ألقاب بدوري الدرجة الأولى الإيطالي مع يوفنتوس قبل فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وبكأس إنجلترا مع تشيلسي. وبعد ذلك قاد إنتر ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11 عاما في مايو أيار الماضي.

وقال كونتي: هذا هو التحدي الأكبر لي. نعم. وأنا متحمس كثيرا. الأهم عندي الآن هو تأسيس قاعدة قوية وبعد ذلك البناء عليها. خلال السنوات الماضية تراجع مستوى النادي باستمرار بعكس ما كان عليه عندما كنت مدربا لتشيلسي.. وأعتقد أن توتنهام يدفع حاليا ثمن هذا التراجع.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم قوله: الآن نحن بحاجة إلى بعض الوقت للبدء من جديد. لكني على ثقة بأن بوسعنا التحسن كثيرا.

وسيلتقي توتنهام مع برنتفورد الذي يحتل المركز 11 بين فرق الدوري الممتاز العشرين في وقت لاحق يوم الخميس.