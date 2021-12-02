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مدرب مانشستر يونايتد يحصل على تصريح عمل

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رانغنيك
رانغنيك

مدرب مانشستر يونايتد يحصل على تصريح عمل

لندن - رويترز

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قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن مدربه المؤقت الجديد رالف رانغنيك حصل على تصريح عمل ومن ثم فإنه سيبدأ مهمته فعليا مع الفريق يوم الجمعة.

وعين الألماني رانغنيك (63 عاما) الاثنين الماضي مدربا مؤقتا ليونايتد حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للنرويجي أولي جونار سولشاير الذي أقاله النادي الأسبوع الماضي وكان في انتظار الحصول على تأشيرة عمل في إنجلترا لممارسة مهمته الجديدة.

ورغم أن رانغنيك سيكون موجودا بالفعل في ملعب أولد ترافورد خلال مباراة يونايتد أمام أرسنال في وقت لاحق من يوم الخميس فإن المدرب المؤقت الحالي مايكل كاريك سيقود الفريق خلال المباراة.

وقال متحدث باسم يونايتد لـ"رويترز" يوم الخميس: سيكون رانغنيك في مدرجات الاستاد خلال مباراة اليوم وسيبدأ مهمته الجديدة في صباح الجمعة.

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