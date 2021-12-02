هندرسون: صلاح يسهل مهمتي.. ولا تتمنى اللعب ضده

شدد يورغن كلوب مدرب ليفربول على أن فريقه تعلم كيفية التعامل مع الأجواء الفريدة لمباريات القمة بعدما سحق مضيفه إيفرتون 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

وحاول كلوب التهوين من الطبيعة الاستثنائية لقمة منطقة مرسيسايد قبل المباراة وشعر أن لاعبيه لعبوا بنضج.

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وأضاف المدرب الألماني الفائز بالدوري في 2020 بعد عام من حصده لقب دوري أبطال أوروبا: بالتأكيد كان أفضل أداء لنا في جوديسون بارك منذ أن توليت تدريب ليفربول. خضنا مباريات جيدة هنا لكن الأداء لم يكن بمثل هذه القوة. لم نشعر بالهدوء مثلما حدث اليوم، لم نكن مقنعين من قبل مثل الليلة ولهذا السبب فزنا بالمباراة وأنا سعيد للغاية بذلك.

وتابع: بالتأكيد منذ أن توليت تدريب ليفربول كان علينا تعلم التعامل مع مثل هذه المباريات. كان علينا تعلم كيفية اللعب في أولد ترافورد وفي جوديسون بارك والليلة أظهرنا أننا قطعنا خطوة كبيرة للأمام في تطورنا وهذا جيد حقا.

وسحق ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد في قمة شمال غرب إنجلترا في أكتوبر وقال كلوب إن الأداء ضد إيفرتون وضع المعايير للفريق.

وأضاف: هذا ما يجب علينا تقديمه في كل مباراة عندما نخوض مثل هذه المواجهات لأن العوامل النفسية مهمة في كرة القدم. يجب أن نلعب بمشاعرنا لكننا بحاجة إلى الحالة المناسبة والتركيز أولا وأخيرا. نعم المشاعر جيدة لكنها ليست الأهم. مواجهتا القمة ضد إيفرتون ويونايتد مهمتان ويجب تعلم الحفاظ على الهدوء والاتحاد لو أردت تقديم أفضل ما لديك.

وأحرز محمد صلاح هدفين وفيما بينهما افتتح جوردان هندرسون، الذي صنع هدف المهاجم المصري الأول، التسجيل واختتم ديوغو جوتا الرباعية.

وكال هندرسون قائد ليفربول المديح لصلاح الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 13 هدفا في 14 مباراة.

وقال: يقدم أداء مذهلا طيلة الموسم ولا تريد مواجهته في الوقت الحالي. هذا يجعل مهمتي أسهل لأن يكفي تمرير الكرة له وسينطلق ويضعها في الشباك. قدم أداء مذهلا.