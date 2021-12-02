وفاة لاعب الإسماعيلي السابق بأزمة قلبية بعد هدف قاتل

أعلن نادي المجد السكندري المنافس في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم وفاة مدربه أدهم السلحدار اللاعب السابق بأزمة قلبية خلال مباراة لفريقه يوم الخميس.



وقال محمد باهي المستشار الإعلامي لنادي المجد للصحفيين: السلحدار أصيب بأزمة قلبية أثناء وجوده بملعب الفريق بالإسكندرية بعد أن سجل فريقه هدف الفوز في الدقيقة 93 في مرمى الزرقا بدوري الدرجة الثانية.



ونقل السلحدار إلى مستشفى قريب لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.



ولعب السلحدار للنادي الإسماعيلي خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي مع جيل فوزي جمال وأحمد العجوز والحارس سعفان الصغير.



وحقق مع الإسماعيلي لقب الدوري الممتاز في موسم 1990-1991 وكأس مصر في 1997.



وتحول إلى عالم التدريب بعد الاعتزال وعمل مدربا مساعدا للإسماعيلي في أكثر من مناسبة كما قاد الجهاز الفني عام 2019.

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