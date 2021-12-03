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انتكاسة جديدة تُبعد راموس عن باريس سان جيرمان

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راموس
سيرجيو راموس

انتكاسة جديدة تُبعد راموس عن باريس سان جيرمان

باريس - د ب أ

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يغيب سيرخيو راموس عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام نظيره لانس، المقرر إقامتها يوم السبت في الجولة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشارك راموس للمرة الأولى مع سان جيرمان، منذ انتقاله من ريال مدريد في الصيف الماضي، في المباراة التي فاز فيها فريقه على سانت إتيان 3 - الأحد الماضي، ولكنه لم يتواجد في قائمة الفريق التي واجهت فريق نيس الأربعاء الماضي.

وسيغيب راموس مرة أخرى عن مباراة السبت أمام لانس، وهي المباراة التي يسعى من خلالها سان جيرمان، بقيادة مدربه ماوريسيو بوكيتينو، للعودة لطريق الانتصارات في الدوري الفرنسي.

وذكر تحديث نشر على الموقع الإلكتروني لسان جيرمان أن راموس يعاني من حمل زائد في العضلات عقب عودته للعب. وأنه سيستأنف التدريبات مع الفريق بداية من الأحد.

ولعب راموس، أسطورة ريال مدريد، ست مباريات فقط على مستوى الأندية خلال هذا العام، بمجموع 485 دقيقة في الملعب، بينما كان آخر ظهور له مع المنتخب الإسباني في مارس الماضي.

وبالإضافة إلى راموس، يفتقد سان جيرمان أيضا لجهود أندير هيريرا، وجوليان دراكسلر، ونيمار، الذي يغيب لنهاية العام.

وأكد بوكيتينو في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة أنه لا ينوي إجراء أي تعديلات على التشكيل الذي خاض مباراة نيس وانتهت بالتعادل السلبي.

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