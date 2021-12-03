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برشلونة: سنواجه بايرن ميونخ خلف أبواب مغلقة

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ألبا برشلونة بايرن بافارد
لقاء الدور الأول بين برشلونة وبايرن ميونخ

برشلونة: سنواجه بايرن ميونخ خلف أبواب مغلقة

برشلونة - رويترز

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أعلن برشلونة يوم الجمعة أن مباراته ضد بايرن ميونيخ خارج أرضه بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ستقام الأسبوع المقبل بدون جماهير بسبب وضع كوفيد-19 في ولاية بافاريا الألمانية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف بايرن، ومن المقرر أن تقام المواجهة بينهما يوم الأربعاء في استاد أليانز أرينا.

وقال النادي الإسباني: سيلعب بايرن ميونخ ضد برشلونة خلف أبواب مغلقة.

وأضاف: ستقام المباراة بدون جماهير في الاستاد بسبب الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بكورونا بمنطقة بافاريا الألمانية خلال الأسابيع الأخيرة.

كما ستلعب مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد رازن بال شبورت لايبزيغ يوم الثلاثاء المقبل بدون جماهير بعد إعلان ولاية ساكسونيا الألمانية عن إغلاق جزئي الشهر الماضي.

وقررت الحكومة الألمانية يوم الخميس خفض سعة الجماهير في مباريات الدوري إلى 50 في المئة وبحد أقصى 15 ألف مشجع بعد أن أعادت تشديد القيود بالمسابقات الرياضية مع زيادة الإصابات بكوفيد-19.

وتخشى السلطات الألمانية مخاطر موجة رابعة من كوفيد-19 والضغط على وحدات العناية المركزة بعد أن سجلت الخميس أكثر من 73 ألف حالة إصابة جديدة بالعدوى ووفاة 388 شخصا.

وظهرت حالتان من السلالة الجديدة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في بافاريا الأسبوع الماضي.

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