تشافي: بإمكان ديمبلي أن يصبح أفضل لاعب في العالم

قال تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم إن عثمان ديمبلي يمكن أن يصبح أفضل لاعب في العالم في مركزه، وذلك بعدما أشار خوان لابورتا، رئيس النادي، أن لاعبه أفضل من كيليان مبابي.

وينتهي تعاقد ديمبلي، الذي تعاقد معه برشلونة في 2017، مع برشلونة بنهاية الموسم وارتبط اسمه بالرحيل عن برشلونة في يناير.

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وسيكون اللاعب الفرنسي الدولي بإمكانه مناقشة العروض التي تصله من أندية أخرى الشهر المقبل، إذا لم يتوصل لاتفاق مع برشلونة على تجديد تعاقده.

وبسؤاله عن وجود تحديث بشأن موقف ديمبلي، قال تشافي للصحافيين: ما أعلمه أن الأمر ليس متوقفا فقط على الأزمة الاقتصادية. تركناه في موقف واضح للغاية. إنه لاعب مهم ولديه موهبة عظيمة. قلت هذا بالفعل، يمكنه أن يصبح أفضل لاعب في العالم في مركزه. الأمر متعلق به.

وأضاف: نعتبره لاعبا رئيسيا في هذا المشروع. إذا كان الأمر من الناحية الرياضية، فإنه سعيد. سنكون إيجابيين. الأمر ليس متعلقا فقط بالأزمة الاقتصادية. يريد أن يشعر بأنه محبوب وهذا ما سيحصل عليه.

وردا على سؤال عما إذا كان ديمبلي سيشارك مع الفريق بدون أن يوقع على عقد، أجاب تشافي: لن يكون هذا هو الهدف، إذا كان لديه عقد أعتقد أنه يجب أن يلعب.

وأضاف: يجب أن تكون إيجابيا. ولكن على الجانب الآخر، أنا واضح بشأن هذا، إذا كنت مرتبطا بعقد فعليك أن تلعب، أيضا لصورة النادي. لا أقدر هذا الخيار، لا أفكر في هذا.