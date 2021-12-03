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توتنهام يواصل انتصاراته بثنائية في برينتفورد

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من لقاء توتنهام برينتفورد

توتنهام يواصل انتصاراته بثنائية في برينتفورد

لندن - د ب أ

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واصل توتنهام هوتسبير صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، عقب تغلبه 2 - صفر على ضيفه برينتفورد، يوم الخميس، في المرحلة الرابعة عشر للبطولة.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي تحسنت نتائجه تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي وتفادى الخسارة للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، إلى 22 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

في المقابل، توقف رصيد برينتفورد، الذي تكبد خسارته السادسة في البطولة، مقابل 4 انتصارات و4 تعادلات، عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاء الهدف الأول لتوتنهام عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز الإسباني سيرخي كانوس، لاعب برينتفورد، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة، فيما تكفل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بتسجيل الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 65.

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