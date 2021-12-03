حظر دخول الجماهير لمباريات كرة القدم في بافاريا الألمانية

قررت حكومة ولاية بافاريا، يوم الجمعة، إقامة مباريات كرة القدم في الولاية بدون جمهور في الوقت الحالي، وسط موجة رابعة من فيروس كورونا.

وقال ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا، في مؤتمر صحافي، إنه سيتم تطبيق القرار بداية من يوم السبت وسينفذ على جميع الرياضات الاحترافية.

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وستقام مباريات أوغسبورغ أمام بوخوم في الدوري الألماني (بوندسليغا) ومباراة نورنبرغ وهولستين كيل، في دوري الدرجة الثانية، بدون جمهور السبت.

ولم يقل زودر إلى متى سيتم تطبيق هذه القاعدة ولكنه ألمح في وقت سابق إلى أنه ستظل مطبقة لنهاية العام، وفقا لتطور حالة الجائحة.

ويحل فريق بايرن ميونخ، حامل اللقب ومتصدر الدوري في الموسم الحالي، ضيفا على فريق بوروسيا دورتموند السبت.

واتفقت الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الخميس على أنه سيتم السماح لـ15 ألف متفرج أو 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية إذا لم تغير الدولة هذه القواعد. ويبدو أن دورتموند مستعد لاستقبال 15 ألف متفرج.

وقررت ولاية برلين أن تقلل العدد أكثر وأن يقتصر الحضور على خمسة آلاف مشجع فقط في مباريات يونيون وهيرتا التي تقام على أرضهم بداية من الأربعاء. ولن تتأثر مباراة يونيون مع لايبزيغ المقرر إقامتها يوم الجمعة.

وفي ولاية ساكسونيا، حيث يلعب لايبزيغ مبارياته، تم بالفعل إقرار إقامة المباريات بدون جمهور.

وحث وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته ينس شبان على أن الملاعب التي ستعتمد الحل الوسط بدخول 15 ألف متفرج ينبغي أن تطبق بعض الإجراءات على جميع الجوانب.

هذا يتضمن دخول الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه.