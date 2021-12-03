كيميتش يغيب عن قمة بايرن ميونخ ودورتموند

قال يوليان ناغلزمان مدرب بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الجمعة، إن لاعب الوسط الألماني الدولي يوشوا كيميتش سيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام ملاحقه المباشر بروسيا دورتموند غدا السبت بينما تحوم الشكوك حول مشاركة زميله في خط الوسط ليون جوريتسكا في المباراة التي ستقام على أرض دورتموند بسبب مشكلة في الركبة.

وأكد ناغلزمان أن كيميتش لن يتمكن من العودة للتشكيلة قبل الأسبوع المقبل لأنه لا يزال في الحجر الصحي بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وسيقرر الجهاز الفني للنادي البافاري في أمر مشاركة جوريتسكا في وقت لاحق وربما يضطر لتأجيل القرار حتى موعد انطلاق المباراة بين فريقي الصدارة.

وقال ناغلزمان: لا تزال الشكوك تحيط بمشاركة ليون جوريتسكا وسنبت في هذا الأمر اليوم أو حتى السبت، لقد تدرب بصورة محدودة ولا تزال هناك بعض المشكلات على مستوى الركبة. هذا مؤلم.

وأضاف المدرب: سأتحدث إليه وسنقرر بعدها في أمر مشاركته ومدى جاهزيته بنسبة 100 في المئة. يمكننا فقط إشراك اللاعبين الجاهزين بنسبة 100 في المئة.

وينفرد النادي البافاري الطامح للفوز بلقب البطولة للمرة العاشرة على التوالي بصدارة الترتيب برصيد 31 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على ملاحقه الأقرب دورتموند.

لكن حامل اللقب لا يزال يفتقد جهود عدة لاعبين مثل مارسيل سابيتزر ويوسيب ستانيشيتش بسبب الإصابة والمهاجم إريك ماكسيم تشوبو موتينغ الخاضع للعزل الصحي.

وقال ناغلزمان: الكل يعرف مدى أهمية هذه المباراة.. إنها مباراة قمة ودافع الفريقين كبير فيها. أنا لا أبكي بسبب غياب بعض اللاعبين ولابد لي من تقديم الأفضل بما يتوفر لدي من لاعبين. لا يمكنني تغيير الواقع.

لكن ناغلزمان يملك أفضل هداف في الدوري وهو البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز 14 هدفا حتى الآن لكنه خسر مؤخرا في السباق على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أمام الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي.

وقال: روبرت لا يبدو أنه يشعر بالإحباط رغم أن ذلك يمكن أن يحدث عندما تحلم بالفوز بالكرة الذهبية يوما ما وبعد أن تكون قريبا من ذلك وتحتل المركز الثاني. لكنه لاعب محترف رائع. هو من النوع الذي يمنحه مثل هذا الموقف طاقة إيجابية.