لابورتا يرد على ميسي.. ويقول: ديمبلي أفضل من مبابي

نفى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه طلب من النجم السابق للفريق ليونيل ميسي اللعب مجانا مع الفريق، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال لابورتا في تصريحات لقناة "تي في 3" عند سؤاله عن ميسي، بأنه طلب منه اللعب مجانا: لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنا بسبب مشكلة الراتب، لكنني لم أقل أبدا أنه طُلب منه اللعب مجانا، على أي حال كان يجب أن يأتي الاقتراح منه وليس مني، ولم أقله أبدا.

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وأكد رئيس النادي الكتالوني سعادته بفوز لاعبه السابق بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، وأضاف: شعرت بالفخر والبهجة عند رؤيته يتسلم الكرة الذهبية، لأنه يستحقها ونالها بعد نصف موسم مع برشلونة.

وفيما يتعلق بإمكانية عودة النجم الأرجنتيني إلى ناديه السابق، ذكر: يجب أن تكون هناك علاقة جيدة مع أفضل لاعب في تاريخ النادي، وبالتأكيد في تاريخ كرة القدم، لقد فعلنا ما في وسعنا، أنا أحترم موقفه، وقد قال إنه يريد العودة، وإذا كان يريد العودة كمدير فني كما قال، فمن الجيد دائما رؤية الذين صنعوا فريقا رائعا إلى برشلونة، كما حدث مع تشافي.

وتطرق لابورتا في المقابلة إلى التلفزيونية، وقال عن مستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي: يريد البقاء وأنا أعلم ذلك، لأن لدينا علاقة جيدة جدًا معه، وأنا متحمس للغاية بشأن ديمبلي، فهو بالنسبة لي أفضل من مبابي وأود بشدة أن يبقى.