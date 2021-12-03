.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مدرب دورتموند: هالاند ليس جاهزاً

  • الخط
هالاند
النجم النرويجي هالاند

مدرب دورتموند: هالاند ليس جاهزاً

ميونخ - أ ف ب

نشر في: آخر تحديث:

أكد مدرب بوروسيا دورتموند ماركو روزه أن مهاجمه النرويجي إيرلنغ هالاند سيخوض مباراة القمة ضد بايرن ميونيخ، السبت، لكنه قد لا يشارك على مدى الدقائق التسعين.

وغاب هالاند عن الملاعب لمدة شهر بداعي الإصابة قبل أن يعود إلى الملاعب الأسبوع الماضي عندما شارك احتياطيا في المباراة ضد فولفسبورغ وسجل هدفا خلال فوز فريقه 3-1.

وقال مدرب دورتموند في مؤتمر صحافي الجمعة: لم نقرر بعد الدقائق التي سيخوضها. لقد تدرب طوال هذا الأسبوع بشكل جيد لكن يجب أن نكون حذرين، قد لا يكون الأمر كافيا لكي يخوض 90 دقيقة.

في المقابل، يحوم الشك حول مشاركة لاعب وسط بايرن ميونيخ ليون غوريتسكا بحسب ما أعلن مدربه يوليان ناغلسمان.

وقال مدرب الفريق البافاري: بالنسبة إلى ليون، حظوظه تتراوح بين 40 و60 في المئة، لا يمكن اتخاذ القرار إلا غدا، لأنه يشعر ببعض الألم.

وتابع: آمل أن يلعب لكن المباراة قوية جدا وبالتالي لا يمكن أن تلعب إلا إذا كنت في كامل لياقتك البدنية.

وفي حال عدم مشاركة غوريتسكا، فإن ناغلسمان سيلجأ اغلب الظن إلى لاعب الوسط الشاب جمال موسيالا للحلول بدلا منه.

يذكر أن بايرن ميونخ يتقدم على بوروسيا دورتموند بفارق نقطة في صدارة الترتيب العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن
لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور
الأكثر قراءة
مهندس مهندس "عثر" على الطائرة الماليزية بعد 7 سنوات من اختفائها
صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل
شاهد تسونامي بالإسكندرية.. عواصف تثير الرعب والفزع شاهد تسونامي بالإسكندرية.. عواصف تثير الرعب والفزع
الفنان رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي تقاضيني بسبب شاليه.. وهذا شرطي للصلح الفنان رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي تقاضيني بسبب شاليه.. وهذا شرطي للصلح
"كلمتين وبس".. أول تعليق لمحمد صلاح على اختياره سابع العالم!
خبراء: كورونا أوميكرون سيطغى على العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر خبراء: كورونا أوميكرون سيطغى على العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر
قبل أن تذهب
العربية ترصد من أدغال كالي الفرنسية أوضاع اللاجئين المأساوية
العربية ترصد من أدغال كالي الفرنسية أوضاع اللاجئين المأساوية
اكتشف المزيد