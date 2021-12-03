مدرب دورتموند: هالاند ليس جاهزاً

أكد مدرب بوروسيا دورتموند ماركو روزه أن مهاجمه النرويجي إيرلنغ هالاند سيخوض مباراة القمة ضد بايرن ميونيخ، السبت، لكنه قد لا يشارك على مدى الدقائق التسعين.

وغاب هالاند عن الملاعب لمدة شهر بداعي الإصابة قبل أن يعود إلى الملاعب الأسبوع الماضي عندما شارك احتياطيا في المباراة ضد فولفسبورغ وسجل هدفا خلال فوز فريقه 3-1.

مادة اعلانية

وقال مدرب دورتموند في مؤتمر صحافي الجمعة: لم نقرر بعد الدقائق التي سيخوضها. لقد تدرب طوال هذا الأسبوع بشكل جيد لكن يجب أن نكون حذرين، قد لا يكون الأمر كافيا لكي يخوض 90 دقيقة.

في المقابل، يحوم الشك حول مشاركة لاعب وسط بايرن ميونيخ ليون غوريتسكا بحسب ما أعلن مدربه يوليان ناغلسمان.

وقال مدرب الفريق البافاري: بالنسبة إلى ليون، حظوظه تتراوح بين 40 و60 في المئة، لا يمكن اتخاذ القرار إلا غدا، لأنه يشعر ببعض الألم.

وتابع: آمل أن يلعب لكن المباراة قوية جدا وبالتالي لا يمكن أن تلعب إلا إذا كنت في كامل لياقتك البدنية.

وفي حال عدم مشاركة غوريتسكا، فإن ناغلسمان سيلجأ اغلب الظن إلى لاعب الوسط الشاب جمال موسيالا للحلول بدلا منه.

يذكر أن بايرن ميونخ يتقدم على بوروسيا دورتموند بفارق نقطة في صدارة الترتيب العام.