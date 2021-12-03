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هدف قاتل يمنح الإمارات نقاط موريتانيا

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الإمارات موريتانيا
هدف علي صالح الذي ألغاه الحكم بداعي التسلل

هدف قاتل يمنح الإمارات نقاط موريتانيا

الدوحة - رويترز

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سجل خليل الحمادي هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح الإمارات فوزا شاقا 1-صفر على موريتانيا في كأس العرب لكرة القدم في قطر يوم الجمعة.

وتحسن أداء موريتانيا كثيرا بعد الهزيمة الثقيلة في افتتاح جولات المجموعة الثانية أمام تونس 5-1 لكن فريق المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك استغل هفوة دفاعية في الرمق الأخير لينتزع الفوز الثاني على التوالي.

وتتصدر الإمارات المجموعة بست نقاط من مباراتين، بعد الفوز 2-1 على سوريا، وقد تحسم التأهل لدور الثمانية في وقت لاحق اليوم بعد مواجهة بين تونس وسوريا.

وألغى نظام حكم الفيديو المساعد هدفا رائعا للإمارات بركلة خلفية من علي صالح في الدقيقة 69 بداعي التسلل.

وأظهرت موريتانيا خطورة في الهجمات المرتدة قرب النهاية لكنها افتقدت الفاعلية، بينما حسم الحمادي الانتصار حين استغل إبعادا خاطئا لتمريرة عرضية ليسدد كرة مباشرة في الشباك.

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