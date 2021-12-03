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هنري: يجب أن تعيش مرتين لتحطم رقم رونالدو

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رونالدو
البرتغالي كريستيانو رونالدو

هنري: يجب أن تعيش مرتين لتحطم رقم رونالدو

لندن - رويترز

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حقق المهاجم البرتغالي الدولي المخضرم، كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد إنجازا شخصيا جديدا عندما أحرز ثنائية في مباراة فريقه أمام أرسنال اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية ليرفع رصيده إلى 801 هدف خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده وتلقى جراء ذلك إشادة كبيرة من عدد أبرز هدافي اللعبة.

وقال آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز إنه ذهل بأداء رونالدو خلال فوز يونايتد على أرسنال 3-2 أمس.

وأضاف شيرر في تصريحات صحافية عبر منصة "أمازون": لابد لك أن تجلس فقط وتعبر عن دهشتك وإعجابك بهذا اللاعب. من الصعب جدا الوصول للقمة لكن الاستمرار في القمة صعب للغاية أيضا. ما قام به رونالدو استثنائي فعلا.

وقال الفرنسي تييري هنري لاعب أرسنال السابق إن التفوق على آخر أرقام رونالدو (36 عاما) القياسية يتطلب أن تعيش مرتين.

وأحرز رونالدو (36 عاما) 686 هدفا مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، بينما أضاف 115 هدفا دوليا مع منتخب البرتغال.

وهناك خلاف حول كونه الهداف الأفضل على مدار تاريخ كرة القدم بينما يدعي البرازيليان بيليه وروماريو إحراز كل منهما أكثر من ألف هدف لكن الإحصاءات تقول إن رونالدو يتفوق على الجميع على مستوى المنافسات الرسمية.

وقال غاري لينيكر لاعب منتخب إنجلترا السابق إن إنجاز رونالدو الأخير: مذهل بكل المقاييس. وهو دون أي شك أحد أعظم اللاعبين طوال تاريخ اللعبة. إنه ظاهرة.

ورونالدو هو هداف يونايتد في الموسم الحالي برصيد 12 هدفا في 16 مباراة خاضها في كل المنافسات.

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