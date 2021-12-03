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وكيله: ليفاندوفسكي يحلم بريال مدريد.. وبنزيمة منعه

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ليفاندوفسكي في صورة سابقة مع بنزيمة

وكيله: ليفاندوفسكي يحلم بريال مدريد.. وبنزيمة منعه

العربية.نت

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أكد سيزاري كوتشارسكي، الوكيل السابق لروبرت ليفاندوفسكي، أن المهاجم البولندي يحلم بالانضمام إلى فريق ريال مدريد، وأنه كان قريبا من اللعب للنادي الإسباني في 2013.

وقال كوتشارسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": كان حلم ليفاندوفسكي دائمًا هو التوقيع لريال مدريد واللعب مع كريستيانو رونالدو، وكنت أقاتل مع ليفاندوفسكي لأنني أردت أن يكون الرقم واحد في نادٍ عظيم.

وأوضح الوكيل السابق لمهاجم بايرن ميونخ الألماني أن ليفاندوفسكي كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد صيف 2013 عندما كان لاعبا في بوروسيا دورتموند، وأضاف: ريال مدريد عرض عليه أن يكون بديلا لبنزيمة، اعتقدت حينها أنه من الأفضل أن يلعب مع بايرن ميونخ بدلا من أن يكون بديلا في ريال مدريد.

ولفتت التقارير الصحافية مؤخرا إلى أن المهاجم البولندي لم يجدد عقده مع الفريق الألماني، الذي ينتهي في 2023، وأشارت العديد من وسائل الإعلام الألمانية إلى أن وكيله الحالي سيحاول إيجاد فرصة له للانضمام إلى ريال مدريد، لكن ربما تشكل عملية انتقال كيليان مبابي إلى مدريد عقبة جديدة أمام ليفاندوفسكي.

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