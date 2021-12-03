يوفنتوس: السلطات تحقق في صفقة بيع رونالدو

كشف نادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم الليلة الماضية أن سلطات الادعاء الإيطالي أمرت بتفتيش مكاتب النادي مرة أخرى في إطار تحقيقات تجريها وتتعلق بالجوانب المالية في صفقة بيع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكد يوفنتوس أنه يتعاون وبصورة كاملة مع السلطات في هذه التحقيقات.

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وكانت شرطة الأموال العامة في إيطاليا داهمت الأسبوع الماضي مكاتب النادي بحثا عن وثائق تتعلق بصفقات ببيع وشراء اللاعبين خلال الفترة ما بين 2019 و2021.

وقالت الشرطة في هذا الوقت إنها في تحقق في تصرفات النادي وكبار مسؤوليه ومنهم رئيس النادي أندريا أنييلي ونائب الرئيس بافيل نيدفيد فيما يتصل بصفقات بيع وشراء اللاعبين.

وقالت سلطات الادعاء في مدينة تورينو حيث مقر النادي إنها تحقق في ادعاءات بقيام كبار مسؤولي يوفنتوس بتقديم معلومات غير صحيحة لمستثمرين وإصدار فواتير تتعلق بصفقات وهمية لم تتم.

وفي أغسطس الماضي وافق يوفنتوس على بيع مهاجمه السابق رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 23 مليون يورو (26 مليون دولار) وتتضمن الصفقة ثمانية ملايين يورو ترتبط بأداء اللاعب في فريقه الجديد.

وقال يوفنتوس وقتها إن الصفقة كان لها تأثير اقتصادي سلبي بقيمة 14 مليون يورو على نتائجه في العام المالي 2020-2021 الذي بلغت فيه خسائر النادي 210 ملايين يورو.

ولم يتضح على الفور أي جزء من الصفقة على وجه التحديد تركز عليه التحقيقات.