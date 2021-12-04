إنتر يتخم شباك روما.. ويصعد إلى الوصافة

انهار روما وخسر 3-صفر بملعبه أمام إنتر ميلان النادي السابق لمدربه جوزيه مورينيو اليوم السبت، ليقفز حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى المركز الثاني ويلحق بفريق العاصمة رابع هزيمة في ست مباريات.



وقاد مورينيو إنتر لتحقيق ثلاثية لا سابق لها من الألقاب في 2010، لكن أول مواجهة ضد ناديه السابق كمدرب انتهت بثاني خسارة له على أرضه في 46 مباراة بالدوري الإيطالي بعدما جاءت الهزيمة الأولى أمام ميلان في أكتوبر.



وهيمن إنتر على المباراة التي أقيمت بالاستاد الأولمبي وسجل هاكان شالهان أوغلو الهدف الافتتاحي بتسديدة مباشرة من ركلة ركنية في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف إيدن ].d;, النتيجة بعد تسع دقائق لاحقة.



وسجل دينزل دمفريس الهدف الثالث المستحق بضربة رأس قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول ليحقق إنتر فوزه الرابع على التوالي في الدوري.



ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف نابولي الذي يستضيف أتلانتا في وقت لاحق يوم السبت، بينما يقبع روما في المركز الخامس ولديه 25 نقطة.





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