.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إنتر يتخم شباك روما.. ويصعد إلى الوصافة

  • الخط
دمفريس إنتر روما
دمفريس أحرز الهدف الثالث

إنتر يتخم شباك روما.. ويصعد إلى الوصافة

روما - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انهار روما وخسر 3-صفر بملعبه أمام إنتر ميلان النادي السابق لمدربه جوزيه مورينيو اليوم السبت، ليقفز حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى المركز الثاني ويلحق بفريق العاصمة رابع هزيمة في ست مباريات.

وقاد مورينيو إنتر لتحقيق ثلاثية لا سابق لها من الألقاب في 2010، لكن أول مواجهة ضد ناديه السابق كمدرب انتهت بثاني خسارة له على أرضه في 46 مباراة بالدوري الإيطالي بعدما جاءت الهزيمة الأولى أمام ميلان في أكتوبر.

وهيمن إنتر على المباراة التي أقيمت بالاستاد الأولمبي وسجل هاكان شالهان أوغلو الهدف الافتتاحي بتسديدة مباشرة من ركلة ركنية في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف إيدن ].d;, النتيجة بعد تسع دقائق لاحقة.

وسجل دينزل دمفريس الهدف الثالث المستحق بضربة رأس قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول ليحقق إنتر فوزه الرابع على التوالي في الدوري.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف نابولي الذي يستضيف أتلانتا في وقت لاحق يوم السبت، بينما يقبع روما في المركز الخامس ولديه 25 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته
ياسمين لزوجها: ياسمين لزوجها: "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"
الأكثر قراءة
ياسمين لزوجها: ياسمين لزوجها: "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"
تأجيل دعوى رشوان توفيق في اتهام ابنته بالاستيلاء على مليون جنيه تأجيل دعوى رشوان توفيق في اتهام ابنته بالاستيلاء على مليون جنيه
السعودية وفرنسا توقعان صفقات ضخمة في مجال الطيران العسكري السعودية وفرنسا توقعان صفقات ضخمة في مجال الطيران العسكري
فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته
لغز كبير.. كيف تختلف خصائص أوميكرون الوراثية عن تحورات كورونا السابقة؟ لغز كبير.. كيف تختلف خصائص أوميكرون الوراثية عن تحورات كورونا السابقة؟
موقف إنساني نبيل لممرضة سعودية حاولت إنقاذ مصابي حادث مروع موقف إنساني نبيل لممرضة سعودية حاولت إنقاذ مصابي حادث مروع
قبل أن تذهب
الساعة 60 | تعلم جيدا ماذا تفعل.. ومن أجله تطوع الصين كل شيء.. الاقتصاد خط أحمر
الساعة 60 | تعلم جيدا ماذا تفعل.. ومن أجله تطوع الصين كل شيء.. الاقتصاد خط أحمر
اكتشف المزيد