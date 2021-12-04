خطأ ميندي الفادح يتسبب بخسارة تشيلسي أمام وست هام

وجه وست هام ضربة موجعة لضيفه تشيلسي وتغلب عليه 3 - 2 يوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح تياغو سيلفا التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 29، ثم تعادل وست هام بهدف أحرزه مانويل لانزيني في الدقيقة 40 من ضربة جزاء.

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بعدها تقدم تشيلسي مجددا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق ماسون ماونت، لكن وست هام تعادل في الدقيقة 56 بهدف سجله جارود بوين.

وقبل ثلاث دقائق فقط من نهاية المباراة، سجل البديل آرثر ماسوكو هدف الفوز 3 - 2 لوست هام بعد خطأ من حارس المرمى إدوارد ميندي.

وتجمد رصيد تشيلسي عند 33 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط أمام مانشستر سيتي ونقطتين أمام ليفربول صاحب المركز الثالث.

وقد تشهد منافسات المرحلة فقدان تشيلسي لموقعه في الصدارة، إذ يحل ليفربول ضيفا على وولفرهامبتون كما يحل مانشستر سيتي ضيفا على واتفورد.

أما وست هام، الذي يدربه ديفيد مويس، فقد رفع رصيده إلى 27 نقطة، معززاً موقعه في المركز الرابع، حيث يتفوق بذلك على أرسنال صاحب المركز الخامس بفارق أربع نقاط.