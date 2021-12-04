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رئيس بايرن: غياب الجمهور يكلفنا 3.5 مليون يورو في كل مباراة

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بايرن غنابري
من مباراة سابقة لبايرن ميونخ

رئيس بايرن: غياب الجمهور يكلفنا 3.5 مليون يورو في كل مباراة

ميونخ - د ب أ

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انتقد رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، هربرت هاينر، اختلاف القيود المفروضة على الحضور الجماهيري بسبب الموجة الرابعة لوباء كورونا الآخذة في الانتشار.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة يوم السبت، قال هاينر: صحة الناس تأتي في المقام الأول بلا شك، لكننا لدينا الآن مرة أخرى أعداد مختلفة للجمهور في ولايات مختلفة، وهذا أبعد ما يكون عن المثالية.

يذكر أن ولايتي بافاريا وسكسونيا قررتا العودة إلى إقامة المباريات بدون جمهور بينما لا تزال هناك ولايات تسمح بحضور جمهور وإن كانت الأعداد المسموح بها ضئيلة.

وأعرب هاينر عن اعتقاده بأن إقامة المباريات بدون جمهور من جديد تمثل لناديه عيبا عاطفيا واقتصاديا، و.زاد: كل مباراة على أرضنا بدون جمهور تعني بالنسبة لنا خسارة في الإيرادات بقيمة لا تقل عن 3.5 مليون يورو، وهذا يؤثر علينا بشدة.

وأضاف هاينر : ووفقا لمعلوماتنا حتى الآن، كانت هناك في المباريات التي أقيمت في الهواء الطلق وفقا لقاعدة 2جي مع أخذ مسافة تباعد وارتداء الكمامة، حالات قليلة للغاية من الإصابات التي يمكن إرجاعها بشكل مباشر إلى الذهاب إلى الاستاد.

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