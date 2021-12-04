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ضربة موجعة لميلان.. كير يغيب ستة أشهر

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الإصابة التي تعرض لها كير

ضربة موجعة لميلان.. كير يغيب ستة أشهر

ميلان - رويترز

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تلقى ميلان ضربة موجعة يوم الجمعة بعد أن كشفت فحوصات أن قلب الدفاع الدنمركي سيمون كير سيغيب لستة أشهر بعد جراحة في الركبة.

وأصيب كير، الذي لعب 14 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، في الفوز 3-صفر يوم الأربعاء على جنوة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وقال ميلان إن اللاعب البالغ عمره "32 عاما" خضع لجراحة بالمنظار يوم الجمعة لعلاج مشكلة في الرباط الصليبي الأمامي وإعادة الرباط الجانبي في ركبته اليسرى إلى مكانه.

وأضاف النادي في بيان: كير بخير ويأمل في بدء برنامج إعادة التأهيل على الفور. من المتوقع أن يغيب لستة أشهر.

وفي وقت سابق قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن فريقه قد يدخل بقوة سوق الانتقالات في يناير كانون الثاني إذا ثبت أن إصابة المدافع كير خطيرة وتحتاج إلى وقت طويل للتعافي.

ويحتل ميلان المركز الثاني متأخرا بنقطة واحدة عن نابولي المتصدر وسيستضيف سالرنيتانا متذيل الترتيب يوم السبت.

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