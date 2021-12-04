.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كونتي لا يفكر باستبعاد هاري كين من القائمة الأساسية

  • الخط
هاري كين
كين سجل هدفاً واحداً خلال الموسم الجاري

كونتي لا يفكر باستبعاد هاري كين من القائمة الأساسية

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه لا يفكر في استبعاد المهاجم هاري كين من تشكيلة البداية بسبب تراجع أدائه بينما يستعد الفريق لخوض عدد كبير من المباريات خلال الشهر الجاري.

وسيخوض توتنهام 8 مباريات في جميع المنافسات خلال ما تبقى من ديسمبر الجاري.

وكان كين (28 عاما) قائد منتخب إنجلترا على رأس قائمة هدافي توتنهام في الموسم الماضي لكن الحصيلة تراجعت كثيرا في الموسم الحالي إذ لم يحرز سوى هدف وحيد فقط حتى الآن وكان في الفوز 3-2 على نيوكاسل يونايتد في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال كونتي: من الصعب أن أبدا مباراة بدون هاري. فهو بصراحة لاعب مهم بالنسبة لنا.. من جميع النواحي، أتمنى أن يتحسن الوضع وتتحسن ثقة جميع اللاعبين وأن نتمكن من السيطرة على الوضع بدون هاري ليس بصورة كاملة بل بما يكفي لنا للحصول على النقاط الثلاث.

وأردف كونتي قائلا: في الوقت الحالي لا أرى إمكانية للبدء بدون هاري.

ويحتل توتنهام اللندني المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 22 نقطة وسيلتقي غدا الأحد مع ضيفه المتعثر نوريتش سيتي الذي يقبع في المركز قبل الأخير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته
ياسمين لزوجها: ياسمين لزوجها: "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"
الأكثر قراءة
رواية جديدة عن المذبحة العائلية المروعة التي هزت لبنان رواية جديدة عن المذبحة العائلية المروعة التي هزت لبنان
ياسمين لزوجها: ياسمين لزوجها: "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"
لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور
أين ظهر كورونا أوميكرون بداية؟ تصريح لبوتسوانا يخلط الأوراق أين ظهر كورونا أوميكرون بداية؟ تصريح لبوتسوانا يخلط الأوراق
ملامح أغنى رجل في العالم غيرتها قصّة شعره المزروع ملامح أغنى رجل في العالم غيرتها قصّة شعره المزروع
كيف تحور كورونا أوميكرون؟ علماء يرجحون نظرية تقلب الموازين كيف تحور كورونا أوميكرون؟ علماء يرجحون نظرية تقلب الموازين
قبل أن تذهب
الساعة 60 | تعلم جيدا ماذا تفعل.. ومن أجله تطوع الصين كل شيء.. الاقتصاد خط أحمر
الساعة 60 | تعلم جيدا ماذا تفعل.. ومن أجله تطوع الصين كل شيء.. الاقتصاد خط أحمر
اكتشف المزيد