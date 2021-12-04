ميلان يهزم ساليرنيتانا ويتصدر مؤقتاً

تصدر نادي ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل مؤقت بفضل فوزه على ضيفه ساليرنيتانا 2 -صفر يوم السبت في المرحلة السادسة عشرة.

وحسم ميلان الفوز منذ الشوط الأول حيث تقدم الإيفواري فرانك كيسي بهدف في الدقيقة الخامسة ثم أضاف البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثاني في الدقيقة 18.

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ورفع الفوز رصيد ميلان في الصدارة إلى 38 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه نابولي وأربع نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث وظل ساليرنيتانا في المركز الأخير بثمان نقاط.

وحقق ميلان فوزه الثاني عشر هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمتين.