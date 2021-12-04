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نيوكاسل ينهي الانتظار الطويل بالفوز على بيرنلي

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بيرنلي نيوكاسل

نيوكاسل ينهي الانتظار الطويل بالفوز على بيرنلي

نيوكاسل - رويترز

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حقق نيوكاسل يونايتد انتصاره الأول أخيرا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 1-صفر على بيرنلي منافسه في صراع الهبوط يوم السبت، بفضل هدف في الدقيقة 40 عن طريق كالوم ويلسون.

وبدأ فريق المدرب إيدي هاو المباراة بطريقة سيئة وكان الفريق الزائر متفوقا حتى ارتكب نيك بوب حارس بيرنلي خطأ أهدى نيوكاسل التقدم، إذ خرج لالتقاط تمريرة عرضية لكن تحت ضغط من فابيان شار سقطت الكرة من يده وكان رد فعل ويلسون رائعا وسدد الكرة في المرمى الخالي.

وازدادت الأمور سوءا على بيرنلي عندما اضطر المهاجم المتألق مكسويل كورنيه إلى مغادرة الملعب مصابا قبل الاستراحة وأضاع بديله ماتي فيدرا فرصة هائلة لإدراك التعادل.

وكان نيوكاسل الفريق الأفضل بعد الاستراحة واقترب ميغيل ألميرون من التسجيل مرتين وتصدى بوب جيدا لمحاولة من جونجو شيلفي.

واعتقد بيرنلي أنه أدرك التعادل عن طريق البديل جاي رودريغيز لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

وبقي الفريقان في منطقة الهبوط ولكل منهما عشر نقاط، حيث يحتل بيرنلي المركز 18 متقدما بفارق الأهداف على نيوكاسل صاحب المركز 19 لكن تتبقى له مباراة إضافية.

ويلتقي نوريتش سيتي، متذيل الترتيب برصيد عشر نقاط أيضا، مع توتنهام هوتسبير الأحد.

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