.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"يويفا" يعاقب تسعة أندية لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف

  • الخط
يويفا
شعار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

"يويفا" يعاقب تسعة أندية لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، معاقبة تسعة أندية لانتهاك قواعد اللعب المالي، مع تغريم فريق أيك أثينا اليوناني 5ر1 مليون يورو (7ر1 مليون دولار).

وذكر يويفا أن أيك لم يلتزم بالقواعد المالية المتعلقة باللعب المالي النظيف، وسيتم خصم عشرة في المئة من الجائزة المالية من مشاركته المقبلة في أي بطولة أوروبية.

وتم تغريم فريقي سبورتينغ لشبونة وريال بيتيس 250 ألف يورو وتغريم بورتو 300 ألف. وتمت معاقبة الأندية الثلاثة بجانب أندية أستانا (150 ألف يورو) وكلوج (200 ألف يورو) وسيسكا صوفيا (75 ألف يورو) وسانتا كلارا (75 ألف يورو) ومونز كالبي (15 ألف يورو) لعدم الوفاء بالالتزامات المتأخرة في الوقت المحدد.

وباستثناء كلوج وأستانا، كل الأندية تم تهديدها من الاستبعاد من البطولات الأوروبية إذا لم يثبتوا أنهم قاموا بتسوية ديونهم بحلول 31 يناير 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن
لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور
الأكثر قراءة
رواية جديدة عن المذبحة العائلية المروعة التي هزت لبنان رواية جديدة عن المذبحة العائلية المروعة التي هزت لبنان
جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن
بعد أزمة طلاقها.. شيرين تخرج عن صمتها: أنا حرة ولست مستعبدة بعد أزمة طلاقها.. شيرين تخرج عن صمتها: أنا حرة ولست مستعبدة
لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور
الإعلامية نوال بري: لم أودع الإعلام.. ولبنان لم يعد يشبهنا الإعلامية نوال بري: لم أودع الإعلام.. ولبنان لم يعد يشبهنا
ملامح أغنى رجل في العالم غيرتها قصّة شعره المزروع ملامح أغنى رجل في العالم غيرتها قصّة شعره المزروع
قبل أن تذهب
الساعة 60 | خيوط محاولة اغتيال الكاظمي تتضح.. أصابع الاتهام تتجه لمن بيده السلاح
الساعة 60 | خيوط محاولة اغتيال الكاظمي تتضح.. أصابع الاتهام تتجه لمن بيده السلاح
اكتشف المزيد