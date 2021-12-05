رانغنيك يبدأ مشواره مع مانشستر يونايتد بفوز صعب

استهل مانشستر يونايتد مسيرته مع مدربه الألماني رالف رانغنيك بالفوز بعدما حقق 1 - صفر على ضيفه كريستال بالاس، يوم الأحد، في المرحلة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين يونايتد بكثير من الفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه البرازيلي فريد، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.



وتولى رانغنيك تدريب مانشستر يونايتد رسميا يوم الإثنين الماضي، حيث يستمر عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، فيما غاب عن قيادة الفريق خلال فوزه المثير 3 - 2 على ضيفه أرسنال يوم الخميس الماضي، بسبب عدم إصدار تصريح العمل الخاص به حينها.

مادة اعلانية

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه السابع في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 24 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط فقط خلف ويستهام، صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، الذي تكبد هزيمته الخامسة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.