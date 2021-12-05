رايو يعود إلى الانتصارات بفضل "النيران الصديقة"

واصل رايو فايكانو نتائجه الجيدة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه 1 - صفر على ضيفه إسبانيول يوم الأحد في المرحلة السادسة عشرة للمسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز الأوروغواياني لياندرو كابريرا، مدافع إسبانيول، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54، ليعيد فايكانو إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بتعادله مع فالنسيا.

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وأنهى إسبانيول المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه الإسباني فران ميريدا خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد فايكانو، الصاعد حديثا للمسابقة، الذي تفادى الخسارة للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة، إلى27 نقطة في المركز السادس، متفوقا بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريق برشلونة، صاحب المركز السابع في ترتيب المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول، الذي نال خسارته السادسة مقابل 5 انتصارات و5 تعادلات، عند 20 نقطة في المركز التاسع.