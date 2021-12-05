شفاينشتايغر: دورتموند تعرض إلى الظلم أمام بايرن

أبدى باستيان شفاينشتايغر قائد المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق تفهمه لغضب لاعبي نادي بوروسيا دورتموند حيال قرارات الحكم في مباراة قمة الدوري التي جمعت بين دورتموند وبايرن ميونخ مساء السبت.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح بايرن عقب الرجوع لتقنية الفيديو بعدما لمست الكرة مرفق ماتس هوميلز مدافع دورتموند، ليسجل منها ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبايرن ليفوز على دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وشهدت ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح بايرن ميونخ ، احتجاجات واسعة من جانب فريق دورتموند ومدربه ماركو روز الذي تعرض للطرد، وفي المقابل كان ماركو رويس لاعب دورتموند طالب قبل هذه اللعبة بركلة جزاء بعدما تعرض للعرقلة من لوكاس هيرنانديز لاعب بايرن في منطقة الجزاء لكن الحكم لم يحتسب مخالفة ولم يرجع إلى تقنية الفيديو.

وقال شفاينشتايغر لاعب بايرن السابق والخبير في القناة الأولى بالتلفزيون الألماني: أعتقد في مثل هذه المواقف لا ينبغي احتساب ضربة جزاء. كان ينبغي إما احتساب ضربتي جزاء في هاتين اللعبتين أو لا يتم احتساب شيء في اللعبتين كلتيهما هكذا كنت سأقرر أنا.

وأضاف شفاينشتايغر: أرى أن دورتموند تعرض للظلم في هذه اللعبة، وبالنسبة لي كانت المخالفة مع ماركو رويس أكثر وضوحا وأجدر أن يتم احتسابها ضربة جزاء، لكن ماتس لم يكن متعمدا لمس الكرة.