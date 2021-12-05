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شكوك حول مشاركة بنزيمة في قمة الريال وإنتر

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بنزيمة ريال مدريد سوسييداد
كريم تعرض إلى إصابة في مباراة ريال سوسييداد

شكوك حول مشاركة بنزيمة في قمة الريال وإنتر

مدريد - د ب أ

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تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيمة مع فريقه ريال مدريد الإسباني خلال المواجهة المثيرة أمام ضيفه إنتر ميلان بطل إيطاليا الثلاثاء في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويفضل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال ادخار جهود بنزيمة لمباراة ديربي الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل.

وخرج بنزيمة مصابا بعد مضي 17 دقيقة فقط من بداية المباراة التي فاز فيها النادي الملكي على ريال سوسبيداد بهدفين دون رد مساء السبت، بعد تعرضه لمشكلة في الركبة.

ولدى سؤاله حول إصابة مهاجم منتخب فرنسا ، رجح أنشيلوتي غياب بنزيمة عن المواجهة أمام إنتر ميلان.

وقال أنشيلوتي: إصابة بنزيمة لا تبدو خطيرة على الإطلاق، لكني لا أعتقد أنه سيكون متاحا لمباراة الثلاثاء، كان يعاني من مشكلة ، لقد أزعجته قليلا، لا أتوقع مشاركته يوم الثلاثاء لكن ربما الأحد ، نعم.

وحجز الريال مقعده بالفعل في دور المجموعات الأوروبي لكن عليه أن يتفادى الهزيمة أمام بطل إيطاليا من أجل الظفر بصدارة المجموعة الرابعة وبالتالي تزيد احتمالية مواجهة منافس أسهل نسبيا في دور الستة عشر.

ويستعد الريال لديربي العاصمة الإسبانية أمام ضيفه أتلتيكو يوم الأحد المقبل، وهي المباراة التي يأمل في الخروج منها فائزا للحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإسباني ، في أسبوع قد يكون احتفاليا للنادي حال نجاحه أيضا في إنهاء مشواره في دور المجموعات في صدارة مجموعته.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية وبفارق عشر نقاط عن أتلتيكو.

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