غوارديولا يطالب لاعبي سيتي بالحفاظ على زخم الانتصارات

وصف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المباريات المقبلة حتى فترة عيد الميلاد بأنها تمثل أصعب جزء في الموسم، وطالب لاعبيه بالحفاظ على زخم الانتصارات المتتالية في السباق الذي يبدو ثلاثيا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتصدر سيتي الدوري لأول مرة هذا الموسم بعد الفوز 3-1 على واتفورد، حيث حقق انتصاره الخامس على التوالي ليرفع رصيده إلى 35 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول، ونقطتين عن تشيلسي الذي خسر بشكل مفاجئ 3-2 أمام وست هام يونايتد.



وقال غوارديولا: اليوم أهدر فريق النقاط، في الأسبوع المقبل قد نفعل نحن ذلك أو ليفربول. يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء، أنا أكثر من سعيد بما قدمه لاعبو فريقي في هذه الفترة الصعبة، والآن تأتي أصعب فترة بسبب عدد المباريات والطقس والإصابات. سنواصل اللعب بهذا الإيقاع وسنحاول اللعب بشكل جيد.



وتابع: يمكن أن تختلف النتيجة، لكن الثبات في المستوى هو أهم شيء يساعدنا. يتبقى عدد كبير من المباريات وهذا أصعب جزء بالموسم.



وسيلعب سيتي ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، في بداية لسبع مباريات حتى أول أيام العام الجديد.

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