فوز مفاجئ لمايوركا على أتلتيكو مدريد

سجل تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مايوركا هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع في مرمى أتلتيكو مدريد ليقود فريقه لفوز مفاجئ 2-1 خارج أرضه على حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ستتذكره الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط لسنوات يوم السبت.



وظل رصيد أتلتيكو 29 نقطة في المركز الرابع، متأخرا بفارق سبع نقاط عن جاره ريال مدريد المتصدر الذي خاض أيضا 15 مباراة وسيزور ريال سوسيداد في وقت لاحق



وفي مباراة مثيرة أقيمت في العاصمة الإسبانية، تقدم أتلتيكو عبر هدف ماتيوس كونيا في الدقيقة 68.



ورغم ذلك وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق بينما يبحث أتليتيكو عن الهيمنة على المباراة، أدرك مايوركا التعادل بضربة رأس من المدافع الأرجنتيني فرانكو روسو الذي تفوق على ماريو هيرموسو وارتقى أعلى منه ليحول تمريرة عرضية من ركلة حرة بضربة رأس في مرمى الحارس يان أوبلاك.



وتلقى أتلتيكو ثمانية من 15 هدفا سكنت شباكه هذا الموسم عندما كان يدافع في مواجهة الركلات الثابتة.



وتلقى كوبو، المعار إلى ريال مايوركا من ريال مدريد، تمريرة بينية رائعة من أنخيل رودريغيز خلف دفاع أتليتيكو، ليضع المهاجم الياباني البالغ عمره 20 عاما الكرة بهدوء في المرمى من تحت أوبلاك.

مادة اعلانية