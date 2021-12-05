.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لايبزيغ يقيل مدربه الأميركي مارش

  • الخط
مارش لايبزيغ
مارش تولى المهمة قبل 5 أشهر

لايبزيغ يقيل مدربه الأميركي مارش

لايبزيغ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي لايبزيغ يوم الأحد إقالة مدربه الأميركي جيسي مارش بعد خمسة أشهر فقط من توليه المهمة وذلك بسبب استمرار تراجع نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسيتولى أخيم بيرلورزر المساعد السابق لمارش تدريب لايبزيغ بشكل مؤقت خلال المواجهة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وأكد لايبزيغ في بيانه أنه سيكشف عن هوية خليفة مارش "في المستقبل القريب".

وقال أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي للايبزيغ: لم يكن من السهل بالنسبة لنا أن ننفصل عن جيسي مارش ، لأنني أقدر جيسي كثيرا على المستويين الإنساني والتدريب.

وتراجع لايبزيغ وصيف الموسم الماضي، إلى المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البوندسليغا كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وهو الوضع الذي علق عليه مينتزلاف بالقول "حاليا أقل من توقعاتنا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غنّت أمامه.. حديث بين السيسي ودنيا سمير غانم غنّت أمامه.. حديث بين السيسي ودنيا سمير غانم
لن تفرّق.. روبوت يشبه الإنسان لدرجة لا تصدق! لن تفرّق.. روبوت يشبه الإنسان لدرجة لا تصدق!
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
دراسة أميركية جديدة ومثيرة عن كورونا أوميكرون
دراسة أميركية جديدة ومثيرة عن كورونا أوميكرون
اكتشف المزيد