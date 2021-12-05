لايبزيغ يقيل مدربه الأميركي مارش

أعلن نادي لايبزيغ يوم الأحد إقالة مدربه الأميركي جيسي مارش بعد خمسة أشهر فقط من توليه المهمة وذلك بسبب استمرار تراجع نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسيتولى أخيم بيرلورزر المساعد السابق لمارش تدريب لايبزيغ بشكل مؤقت خلال المواجهة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

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وأكد لايبزيغ في بيانه أنه سيكشف عن هوية خليفة مارش "في المستقبل القريب".

وقال أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي للايبزيغ: لم يكن من السهل بالنسبة لنا أن ننفصل عن جيسي مارش ، لأنني أقدر جيسي كثيرا على المستويين الإنساني والتدريب.

وتراجع لايبزيغ وصيف الموسم الماضي، إلى المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البوندسليغا كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وهو الوضع الذي علق عليه مينتزلاف بالقول "حاليا أقل من توقعاتنا".