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نابولي يسقط أمام أتالانتا.. ويفقد فرصة استعادة الصدارة

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نابولي أتالانتا
نابولي تراجع إلى المركز الثالث

نابولي يسقط أمام أتالانتا.. ويفقد فرصة استعادة الصدارة

نابولي - د ب أ

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فرط نابولي في استعادة صدارة الدوري الإيطالي عقب خسارته يوم السبت أمام ضيفه أتالانتا 2-3 ضمن مباريات المرحلة 16 من المسابقة.

وملعب دييغو أرماندو مارادونا ، تقدم أتالانتا بهدف مبكر عن طريق روسلان مالينوفسكي في الدقيقة السابعة لكن نابولي أدرك التعادل قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بواسطة بيوتر زيلينسكي.

وبعد مضي دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني أضاف دريس ميرتينز الهدف الثاني لنابولي لكن الرد جاء قاسيا من أتالانتا، حيث تمكن من تسجيل هدفين في غضون خمس دقائق حملا توقيع ديميرال وريمو فريلير في الدقيقتين 66 و71.

الفوز رفع رصيد أتالانتا إلى 34 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد نابولي عند 36 نقطة ليتراجع للمركز الثالث بعدما كان يحتل الصدارة قبل هذه الجولة من الدوري الإيطالي.

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