أنشيلوتي: لا يمكنني القول بأن ريال مدريد الأوفر حظاً في الأبطال

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه ليس بحاجة إلى إثبات أي شيء لأي أحد، وذلك خلال تحضيرات فريقه لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، فيما كان قد ضمن تأهله إلى أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال من خلال المجموعة الرابعة.

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ويلتقي الفريقان، ريال مدريد وإنتر يوم الثلاثاء، في الوقت الذي يتصدر فيه فريق أنشيلوتي ترتيب المجموعة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان، والذي بدوره لم يحقق أي فوز على منافس إسباني في البطولات الأوروبية منذ تشرين أكتوبر عام 2004.

وحقق ريال مدريد الفوز في آخر ثلاث مباريات له في دوري الأبطال في مواجهة فرق إيطالية، لذلك فإن التركيز على المباراة كان على المراحل المقبلة من البطولة القارية في الوقت الذي يسعى ريال مدريد لتحقيق اللقب رقم 14 في تاريخه بالمسابقة.

وقال أنشيلوتي للصحافيين، يوم الاثنين: لا أحتاج إلى إثبات أي شيء لأي أحد. لدي جهاز فني شاب وأيضا لاعبون شبان لديهم الرغبة والحماس من أجل التعلم، ومع الجهاز التدريبي أشعر بحال جيدة لأننا نحاول إيجاد توليفة بين حماسهم وخبرتي.

وأوضح: لا يمكنني القول بأن ريال مدريد هو الأوفر حظا للفوز باللقب أم لا، لكن يمكننا مواجهة أي فريق وإذا أردت الفوز بدوري أبطال أوروبا يجب عليك أن تواجه أفضل الفرق، إذا كان هدفك الوصول إلى النهائي سيكون عليك أن تهزم فرقا قوية.

وتابع أنشيلوتي: في العام الثاني في ولايتي التدريبية الأولى مع الفريق، كنا قريبين للغاية من الوصول، الفترة ما بين يناير وفبراير لم تكن جيدة وعانينا من إصابات مؤثرة مثل لوكا مودريتش، لكن كل عام وله ظروفه ولا يمكن مقارنة الماضي بالحاضر.

وقال المدرب الإيطالي: تاريخ وتقاليد هذا النادي الأفضل في العالم، ومن ضمنها المطالبات بتحقيق الفوز دائما، حينما فاز الفريق بالبطولة العاشرة، استمتعنا كثيرا واحتفلنا، لكن كان علينا أن نمضي قدما، هذا ما يرغب به النادي والجماهير دائما.