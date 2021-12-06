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إبراهيموفيتش يخشى الاعتزال.. ويرغب بالبقاء مع ميلان مدى الحياة

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إبراهيموفيتش
زلاتان يبلغ من العمر 40 عاماً

إبراهيموفيتش يخشى الاعتزال.. ويرغب بالبقاء مع ميلان مدى الحياة

ميلان - رويترز

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أكد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان أنه يرغب في البقاء حتى نهاية مسيرته في النادي المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مضيفا أنه يخشى التوقف عن اللعب بسبب عدم اليقين من خطوته المقبلة بعد الاعتزال.

وينتهي عقد اللاعب السويدي المخضرم البالغ عمره 40 عاما مع ميلان في نهاية الموسم الجاري لكن إبراهيموفيتش لا يعتزم الاعتزال.

وقال إبراهيموفيتش لبرنامج "تشي تيمبو تشي فا" الإيطالي الشهير يوم الأحد: أرغب في مواصلة اللعب لأطول فترة ممكنة. سأستمر في الملاعب ما دمت أملك الدافعية والأدرينالين.

وواصل: دعونا نضغط على ميلان من خلال هذا البرنامج لتمديد عقدي وأتمنى البقاء في ميلان مدى الحياة. لا يزال لدي بعض الأهداف التي أسعى لتحقيقها. أريد الفوز بلقب الدوري الإيطالي مرة أخرى.

وأردف: لا أعرف ما الذي سيحدث لي بعد اعتزال كرة القدم لذلك أخشى التوقف عن اللعب. سنرى، لكني أرغب في مواصلة اللعب حتى لا أشعر بأي ندم.

وجلس إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء في انتصار ميلان على سالرنيتانا متذيل الترتيب 2-صفر يوم السبت ليتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه.

ويستضيف فريق المدرب ستيفانو بيولي منافسه ليفربول في دوري الأبطال يوم الثلاثاء إذ يحتاج للفوز فقط ليكون لديه أي فرصة لبلوغ دور الستة عشر.

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