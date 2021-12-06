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إيفرتون يعلن رحيل مديره الرياضي.. ويدعم بينيتيز

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إيفرتون
إيفرتون لم يحقق الفوز منذ 8 مباريات

إيفرتون يعلن رحيل مديره الرياضي.. ويدعم بينيتيز

ليفربول - رويترز

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أعلن إيفرتون المتعثر رحيل مارسيل براندز عن منصبه كمدير لكرة القدم في النادي يوم الأحد، لكنه أكد "الدعم الكامل" للمدرب رفائيل بينيتيز الذي يتعرض لضغوط قوية بسبب النتائج الضعيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر إيفرتون 4-1 أمام ليفربول يوم الأربعاء، ليبقى دون فوز للمباراة الثامنة على التوالي، ويتراجع إلى المركز 16 بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

وتعرض براندز لمواجهة من المشجعين عندما ترك مقعده في المدرجات بعد الخسارة الأخيرة في قمة المدينة.

وقال إيفرتون في بيان: يود المالك والإدارة توجيه الشكر إلى مارسيل على الجهد الذي بذله من أجل النادي على مدار ثلاث سنوات ونصف السنة، ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله.

وأضاف: في الوقت الحالي، المالك ومجلس الإدارة سيواصلون منح دعمهم الكامل لمدربنا رفائيل بينيتيز.

وسيلعب إيفرتون مع أرسنال يوم الاثنين، قبل أن يواجه كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.

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