.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تحديد موعد مباراة السوبر الإفريقي

  • الخط
لقاء سابق للأهلي المصري

تحديد موعد مباراة السوبر الإفريقي

القاهرة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن الفريق الأول سيواجه الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه يوم الاثنين إن الأهلي تلقى إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالموعد الجديد لمباراة السوبر، التي بدأ الفريق الاستعداد لها اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة السوبر بصفته بطل إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
اكتشف المزيد