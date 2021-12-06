تحديد موعد مباراة السوبر الإفريقي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن الفريق الأول سيواجه الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه يوم الاثنين إن الأهلي تلقى إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالموعد الجديد لمباراة السوبر، التي بدأ الفريق الاستعداد لها اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

مادة اعلانية

ويدخل الأهلي مباراة السوبر بصفته بطل إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية).